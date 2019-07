Elu24 tellis spetsiaalselt helikopteri selleks, et oma lugejatele näidata erinevate nurkade alt pilte maailmakuulsa rokkbändi lavast.

Üle 60 000 inimese mahutav kontserdiala on spetsiaalselt Metallica kontserti jaoks kokku pandud. Tartus on ilm imeliselt soe, mis on hea märk eesootavast võimsast kontsertelamusest.