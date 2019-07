Eesti tuntumad läbude korraldajad läksid omavahel kiskuma: teie pidudel teevad influencerid kommi

Nagu mõistlikel inimestel ikka kombeks, ei lahendata tülisid mitte rusikate, vaid teravate riimidega. Sama teed on läinud ka Bianca ja Grindi eestvedajad.

Bianca eestvedajad ei jätnud võimalust kasutamata ning andsid kolmapäeval Grindi poistele vastulöögi. «Siin Grindi peerud tõmbasid eile mingi teema üles?! Tegime poistega kiire videokõne ja ütlesime, mis me asjadest arvame,» selgitasid nad Facebookis video tagamaid.

Nagu Grindi postituski kinnitab, on tegemist ainult sõpradevahelise naljaga. «Veits peab pulli ka tegema,» selgitasid nad Facebookis .

Grind on 2011. aastal alguse saanud peoseeria, mille raames toimub sel nädalalõpul Pärnu rannas ka festival Beach Grind. Grindi peod on toimunud üldiselt klubis Hollywood, kuid ka Tartus Shootersis. Bianca peod alustasid 2017. aastal ning on toimunud peamiselt Tallinnas klubis Studio.