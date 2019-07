Tartu võõrustab 60 000 muusikasõpra: rongides on sama suur nõudlus kui enne jaanipäeva

Bussi peale enam eelmüügist piletit ei saa

Kuigi rahvast on hoiatatud, et Tartusse tasuks tulla juba päev varem, on bussifirmade kodulehti vaadates selge, et paljudel sellist plaani pole.

Neljapäeva varahommikul Tallinnast väljuvatele bussidele on piletid veel saadaval, kuid alates hommikul kella kaheksast kuni õhtul poole viieni väljuvatele bussidele on kõik eelmüügiks eraldatud välja müüdud. Ka keskpäeval Pärnust Tartusse sõitva Lux Expressi eelmüügipiletid on välja müüdud.

Kell 17 Tallinnast väljuv buss, mille peale on artikli kirjutamise ajal müüa veel täpselt üks pilet, jõuab Tartusse poole kaheksaks, tund pärast esimese soojendusbändi algust. Metallica peaks lavale tulema kell üheksa.

Rongis läheb kitsaks

Rongipiletid Tallinnast Tartusse välja müüdud pole, kuid Elron on teada-tuntud rongide ülemüümise poolest, nii et istekohta kõigile loomulikult garanteerida ei saa. Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo palub rongipiletit ostes arvestada, et osa väljumisi on väga populaarsed.

Kongo sõnul on nõudlus oluliselt kasvanud ning kohati on see lausa sama suur kui enne jaanipäeva, mis on rongisõidu tippaeg. «Igasugused suurüritused suurendavad loomulikult nii rongisõitjate arvu kui ka maanteede liikluskoormust. Erand ei ole siinkohal ka Metallica kontsert,» selgitas Elroni esindaja.