Pärnu rannas päevitanud naist tabas rõve üllatus: tundsin, et seljale langeb vedelik...

Naine kirjutas Facebooki grupis Märgatud24 Pärnus, et päevitas laupäeval, 13. juulil sõbrannaga naisterannas küngaste vahel, kui ühel hetkel tundis, et ta seljale langeb vedelik. «Seejärel vaatasin ja nägin, et meesterahvas onaneeris mu peale,» kirjutas kõhuli päevitanud naine.

Naise sõnul pistis võõras mees kohe peale juhtunut jooksu. Mehe nägu naine ei näinud, kuna seda kattis oranžikas pruun froteerätik. «Julgen siiski väita, et tegemist on europiidse vene keelt kõneleva meesterahvaga,» kirjutas naine.

Naise sõnul tuli nende juurde natuke aega hiljem vene mees, kes rääkis, et nägi kedagi naiste juures onaneerimas. Kuna kedagi teist läheduses polnud, kahtlustas naine, et tegemist oligi selle sama mehega. «Mul on tunne, et ka eelmistel aastatel olen ma teda seal liputamas näinud,» arvas naine.

Ebameeldiva üllatuse osaliseks saanud naine kardab, et mees võib edaspidi ette võtta midagi palju hullemat. «Kui pahaaimamatu naine kõhuli paljalt päikest võtab, siis on teda äärmiselt lihtne vägistada. Olen tänulik, et minuga niigi hästi läks,» kirjutas naine, kellele jättis sündmus «trauma hinge».

Pärnu naisterand. FOTO: Mailiis Ollino/Postimees

Pärnu politseijaoskonna piirkonnavanem Karin Uibo ütles Elu24-le, et on naisterannas juhtunust teadlik. «Taoliste juhtumite puhul on äärmiselt oluline koheselt helistada hädaabinumbril 112, et politsei saaks võimalikult kiiresti reageerida. Nii kasvab võimalus, et teo toime pannud isik ka tabatakse,» ütles Uibo. Naise avaldus on politseis registreeritud.

Tänavu mais kirjutas Pärnu Postimees, et naisterannas tegutseb mees, kes onaneerib naiste nähes. Ka tol korral teavitati politseid, aga süüdlane jäi tabamata.