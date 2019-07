Tallinnas toimub sel nädalavahetusel suve suurim surfifestival

Esmakordselt toimuv Pirita Surfifestival pakub ideaalse kõrvalepõike rutiinsest argielust, andes võimaluse kõikidele huvilistele õppida tasuta erinevaid surfistiile. Peale selle on festivali eesmärk inimesed eemale saada interneti küüsist, mispärast on festivali lööklause SURF NOT ONLINE. Mõlemil päevil toimub pärast päevaseid tegevusi Pirita Surfiklubis aftersurf, kus muusikat valivad näiteks Richard Pohjanheimo, Andres Uibo, Johanna Tenso jpt.

«Meie kui korraldustiimi silmis on tegemist elustiilifestivaliga, kus leiab mitmesuguseid tegevusi nagu surfikoolitused, võistlused, ukulele workshopid, ping-pongi turniirid jne. See ongi selline chill olemine rannas ning sissepääs kõikidele tasuta,» sõnab festivali peakorraldaja, purjelaudur ja treener Rainer Kasekivi. Ta lisab, et sündmus aitab luua kontakti noortega, kellel mingil põhjusel pole olnud võimalik iseseisvalt mõnest surfikoolitusest, -laagrist osa võtta.

Lisaks toimub päikeseloojangul aerulauamatk «Tour de Pirita», SUP Pilates, SUP Disc Golf, kunstituba Dnd Tallinn «The Beach and the Beautiful» ja muud merelembelise kultuuriga seonduvat.