Video: paljas naisturist hüppas Portugalis kõrgelt sillalt eriti jabural moel alla

Silla kõrgem tasand on 45 meetrit, kuid ka madalamalt kõrguselt võib ebaõnnestunud hüpe lõppeda surmaga. Õnneks lõppes hulljulge temp hästi ja naine pääses minema. Korrakaitsjatel ei õnnestunud naist pärast kinni nabida.

Kohaliku meedia teatel oli turist enne hüpet tarbinud alkoholi. Pealtnägijate videost on näha, et naine kooris ennast sillal alasti ja hüppas kaarsillalt peakat.

Dom Luís I sild ehitati 1880. aastatel ning valmimise ajal oli see maailma suurim kaarsild. Silla madalam tasand on 172 meetrit pikk, kõrgem aga pea 400 meetrit. Sild läheb üle Douro jõe. Teisel pool jõge on Vila Nova de Gaia linn.