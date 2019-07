Uhke kanniga 26-aastane brasiillanna teenib pepupiltidega aastas veerand miljonit eurot

26-aastane brasiillanna saab iga päev fännidelt abieluettepanekuid ning oma paljastavate piltidega on ta Instagramis kogunud üle 1,3 miljoni jälgija, vahendab Daily Star.

Miamis elav instastaar teenib aastaga pea 270 000 eurot ning seda kõike tänu piltidele, mis ta kurvikat keha näitavad. Natalia sõnul on temaga ühendust võtnud ka inimesed, kes tahavad ta vannivett osta. Teda tuntakse sageli ka tänaval ära.

«Ma armastan seda, et inspireerin nii mehi kui naisi iga päev jõusaali minema ning kuidas motiveerin neid pingutama ja rohkem raha teenima,» ütles Natalia. Brünett kaunitar hakkas Instagramiga raha teenima kaks aastat tagasi ning võib ühe pildi eest küsida kuni 5000 dollarit ehk 4460 eurot.

«Asi pole selles, kui palju sa tööd rügad, vaid selles, kui targasti sa töötad,» ütles Natalia. Raha teenimiseks on oluline uusi alustavaid brände leida ning otsida võimalust pikaajalisemateks koostöödeks: nii on palk kindlam. «Kindlasti kulub selleks palju aega ja tööd, et Instagramis populaarsust koguda ja fänne «seotuna» hoida,» rääkis instastaar.

«Seotus» ehk engagement näitab seda, kui palju inimesed sisu peale klikivad, seda meeldivaks märgivad ja kommenteerivad jne. Kui fännid ainult näevad instastaari pilte, aga pole nendega «seotud», liigub kindlasti vähem raha.

Natalia sõnul on täiusliku postituse saladus perfektne valgus, pildiallkiri ja usaldusväärsus. «Alati jää kindlaks sellele, kes sa oled ja milles hea oled. Mõned arvavad, et peavad mingi pildi postitama, et rohkem meeldimisi koguda, aga kõigi imidž ongi erinev,» selgitas instastaar.

Brasiilia kaunitar veedab iga päev kolm tundi jõusaalis, et keha püsiks nii lähedal täiuslikkusele kui võimalik. «Tee seda, mida su publik armastab, ära ürita stiili muuta,» andis Natalia nõu. «Kui postitad pepupilte, ära hakka järsku ainult moepilti üles panema.»

Natalia karjääri juures on ka tumedam pool, kuna naisel on nüüd raskusi inimeste usaldamisega. «Sõprused ja suhted on luhta läinud, kuna ma pole olnud nõus iga päev neist pilte üles panema. Kõik ei mõista, et see on mu töö ja mulle makstakse sisu eest,» rääkis kaunitar.