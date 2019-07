Sahkermahkril on lõpp! Huuletubakas on nüüd Eestis legaalne, kuigi sel on üks konks

Eestis on hinnanguliselt 30 000 aktiivset huuletubaka tarbijat. Kuigi huuletubaka müük on olnud keelatud, siis selle omamine ja kasutamine mitte. Nicorex Baltic OÜ juhatuse liige Sven Kotke sõnul vohab internetis huuletubaka salaturg, millel on tuhandete kasutajatega Facebook grupp.

Olukorra leevendamiseks tõi Nicorex sellest nädalast oma Eesti poodidesse müüki tubakavaba Snusi. See toimib nagu tavaline huuletubakas, küll aga jäävad kasutaja hambad valgeks ning riided ja suu puhtaks.

«Huuletubaka müümine on muidu Eestis keelatud, kuid meie tõime poodidesse Snusi, mis on tubakavaba ja liigitub alternatiivsete tubakatoodete hulka,» selgitab Kotke.

Alternatiivsete tubakatoodete müük Eestis on legaalne ning Tervise amet ja EMTA on andnud tubakavaba Snusi müümiseks loa. «Erinevalt salakaubast saab legaalsete toodete puhul alati kindel olla, et need on kontrollitud ja kasutajatele võimalikult ohutud,» lisab Kotke.

Ühtlasi on Snus viis suitsetamisest loobumiseks, ilma et tuleks loobuda nikotiinist, mis sõltuvust tekitab. Mis peamine, selles puudub tubakas, mis on Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) andmetel seotud vähemalt 25 haiguse tekkega ning mille tarvitamist peetakse maailma suurimaks surmade põhjustajaks.

Varem huuletubaka teemal avalikkuses sõna võtnud ja ennast kunagiseks «korralikuks sõltlaseks» nimetav Brigitte Susanne Hunt arvab, et võimalus Eestis Snusi osta on tore. «Snusist pean väga lugu,» lisab raadiohääl, kuid täpsustab, et tema lõpetas huuletubaka tegemise selle aasta 1. jaanuaril.

Brigitte Susanne Hunt FOTO: Madis Sinivee

«Tervis on tähtsam,» täpsustab Hunt, kes märkas huuletubaka kasutamise tagajärgi, kui naise ige hakkas ninasõõrmeni ulatuma. Viimase 7 kuu jooksul ei ole sotsiaalmeedia staar huuletubakat ostnud, kuid on aegajalt siiski kasutanud ning kasutab vähesel määral ka edaspidi. «Vahel peol harva teha on okei, aga see igapäevane harjumus tapab organismi päris korralikult. Sama on suitsetamisega.»

Hundi sõnul oli huuletubaka sõltuvus ka kulukas ning vanasti kulus tal lausa 4 karpi Snusi nädalas. «Snusi peale läks ligi 60 eurot kuus. Pigem söön kallimaid asju ja reisin rohkem selle raha eest,» põhjendab Hunt.