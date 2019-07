Foto: politsei rikkus tanklast väljudes liikluseeskirju?

Tähelepanelik kodanik märkas nädalapäevad tagasi, kuidas politsei kinniste tuledega sõitis. Patrullbuss väljus Sipelga 1 Circle K tanklast, tuled ei põlenud ja sooritas vasakpööret. Suunatuli oli autol sees.

Kodanik märkas seda vastasmaja aknast ning tegi sellest pilti. Ta postitas pildi üles Facebooki gruppi Märgatud: TALLINN'as ja parastas, et miks on politseil lubatud mitte põlevate tuledega sõita.

«Kui seda teeks tavakodanik, siis politsei püüaks kinni ja teeks koheselt trahvi,» sõnas politsei vahele võtnud kodanik.

«Palun väga, nüüd on politsei patrullauto juhi kord trahvi saada. Ootame kogu ühiskonnaga, et antud politseiauto juht saaks trahvi või politsei tühistab kõik trahvid ära, mis on tehtud ilma tuledeta sõidu eest,» pakkus kodanik välja.

Politseiautol tuled ei põle FOTO: Lugeja pilt

Elu24 võttis politseiga ühendust ja uuris, miks politsei ilma tuledeta sõitis ning kas sellele ka mingid sanktsioonid järgnevad.

Liiklusjärelevalvekeskuse avariigrupi välijuht Tanel Pajumaa sõnas, et tegu oli inimliku eksimusega, mil juht unustas sõiduki tuled sisse lülitada.

«Kuigi Eestis on lähi- või päevatulede kasutamine ka valgel ajal kohustuslik, juhtub ikka, et sõidukite omanikud, kel tuled käivitumisega automaatselt põlema ei lähe, vahest unustavad need suvisel ajal sisse lülitada,» selgitas ta.

«Üheks antud juhul eksimust soodustavaks põhjuseks võis olla see, et hiljuti said ametnikud uued tööbussid, kus tulede süsteem vanadest erinevalt käib. Ka antud sõidukit juhtinud politseinik märkas peatselt pärast bensiinijaamast väljumist oma viga ning lülitas tuled sisse,» põhjendas Pajumaa.

Siis selgitas Pajumaa, et ilma tuledeta sõitmise eest politsei kohe trahvi tegema ei hakka.