Venemaal asub mürgine järv, kus instagrammerid käivad pööraseid pilte tegemas

«Novosibirski Maldiivideks» kutsutav türkiissinine veekogu on tehisjärv, mille sinakas toon tekkiski just söekaevandusest tekkinud tuha tõttu. See on äärmiselt mürgine ning seal ei tohi sees ujuda, kirjutab CNN.

Järv on täis kemikaale, mis võivad tekitada nahale allergilist reaktsiooni, sõnas Siberi jõusaama esindaja ametlikus avalduses Vene sotsiaalmeediakanalile VKontakte eelmisel kuul.

«Eelmisel nädalal (eelmisel kuul) on saanud meie Novosibirsk TEZ-5'st tõeline sotsiaalmeedia täht,» kirjutati avalduses. «Aga te ei tohi tuhaaugus ujuda. Seal on suur leelise sisaldus. See on selle tõttu, et kaltsiumsoolad ning teised metalloksiidid lahustuvad seal sees. Sellise vee kokkupuude nahaga võib tekitada allergilise reaktsiooni!»

Vee pH tase on 8, mis teeb selle inimese jaoks ohtlikuks.

Ettevõte hoiatas külastajaid, et järve põhi on nii mudane, et sinna kinni jäädes on sealt peaaegu võimatu välja pääseda.

Firma palus instagrammeritel ja teistel uudishimulikel selfie't tehes olla ettevaatlikud, et nad sinna sisse ei kukuks.

Hoiatustele vaatamata on inimesed tormanud järve äärde, et teha kõige põnevamad ja huvitavamad pildid. Kes teeb bikiinides pildi järve kaldal, kes läheb sinna täispuhutud ükssarvega sõitma.