Wateva liikmed Hugo Martin Maasikas (Whogaux) ja Kris Evan Säde meenutavad, et värske singli algmaterjal sai kirja üpris kogemata.

«Kris komistas öösel kell 3 uskumatult hea saundi otsa, mida kuuldes hakkasime loo kallal kohe töötama,» meenutab Maasikas.

«Kampa tuli ka Gevin Niglas (endine Beyond Beyondi liige), kes aitas sõnade ja viisiga ning Sony Musicu laulukirjutajate laagris kohtusime Rasmusega (Next To Neon), kes meile vokaalid sisse laulis.»

Wateva andis Armin van Buureni plaadifirma alt välja uue singli FOTO: Rauno Liivand

Singlel anti välja koostöös Armada Music ja Future House Music plaadifirmadega. Esimene on Armin van Buureni 2003. aastal loodud plaadifirma, mis on võitnud International Dance Music Awards auhinnagalal ühtekokku neljal korral parima plaadifirma tiitli ning on töötanud Afrojacki, Avicii, Lost Frequencies ja paljude teiste rahvusvaheliselt tuntud artistidega. Nüüd on jõudnud järg Eestist pärit Wateva kätte.

«Oleme Future House Musicuga ka varem koostööd teinud, aga Armada Musicuga on see aga esmakordne. Loodame, et see ei jää viimaseks,» sõnab Säde muheledes.

«Nende plaan on lugu Ameerika Ühendriikides tugevalt levitada ja loodetavasti kostub see peatselt tuntud muusikute ülesastumisel.»

