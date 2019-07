Moelooja Gerli A. Chantelle: kui vaestega asju ajad, jääd ise ka vaeseks

Hiljuti Villa Ammendes moeshow'd pidanud moedisainer tegi postituse Facebooki eelmise nädala lõpus.

Postitus, mis on praeguseks eemaldatud, on väga vastuoluline ning loob justkui piiri rikaste ja vaeste vahel.

Elu24 pöördus kommentaari saamiseks ka moelooja enda poole. Ta ütles, et kuigi tegu on nende sõpruskonna sisenaljana, siis vastab see tema arvates siiski tõele.

«Tänapäeval on palju pettureid ja halbu inimesi, kes soovivad Sul naha tõmmata üle kõrvade või kavaldada Sind üle kasu saamise eesmärgil. See pole kindlasti seotud vaesete inimestega rahalises mõttes, nagu paljud peakirjast koheselt välja üritavad lugeda ja mind ülbikuks sōimavad,» selgitas Chantelle.

Ta lisas: «Olen elu jooksul mitmeid kordi andnud näiteks laenu inimestele - selle võrra siis vaesemaks jäänud. Võlglased peale raha saamist ju ei soovi enamasti seda tagasi tasuda. Seetõttu peab see lause paika. Teisest küljest jällegi kui suhtled inimestega, kes on vaimult vaesed, see tõmbab ka Sinu elu standardeid alla. Filosofeerida võiks lõpmatuseni - alates sellest, et kutsud sõbra välja ja teed talle jäätise välja (kuna tal ei ole raha) kuni lõpetades vaimuvaesete ja petturitega asjaajamisega. Igaüks teeb elus omad valikud, mina olen oma vitsad saanud ja proovin neist õppida.»

Gerli A.Chantelle: Kui vaestega asju ajad, jääd ise ka vaeseks FOTO: Facebook

Sarnase väljaütlemisega sattus pahandustesse ka juutuuber Anita Sibul, kes samuti vaesuse teemal sõna võttis.

Anita jagas Instagram Story's Ärilehe artiklit, milles kirjutati, kuidas veerandil miljonil inimesel on kuu lõpus pangakontol vähem kui sada eurot.

«Ok, see on naeruväärne. Ma mõistan, et mõni kord võib seda juhtuda, aga kuidas inimesed niimoodi päriselt elada saavad?» tippis glamuuripiltidega silma paistev kaunitar postituse juurde.

Loomulikult sai Anita seepeale nii negatiivset kui ka positiivset tagasisidet. «Nii palju, kui ma endast vanemate või edukamate inimestega rääkinud olen, siis tänapäeval ei ole hea ja meeldiv töö mingi ime, peab natuke lihtsalt pingutama ja teadma, mida tahad,» selgitas Anita kriitikutele.

Anita Sibul. FOTO: Martin Paluoja

«Ärge tooge vabanduseks, et «oi, ma ei saa midagi teha, sest mul on shitty job». Ma tean, et nii võib juhtuda ja ma ise pole ka rikas, aga palju on siiski enda teha. Kellegi teise süü ei ole su shitty job,» jäi noor juutuuber endale siiski kindlaks.

Anita postitus jäi silma ka juutuuber Andrei Zevakinile, kes sellest Twitteris ka säutsus: «sorri anita aga mida v***u. ehe näide sellest, kui oled täiesti deluded ja ei tea, mis ühiskonnas toimub. piinlik».

Hiljem Elu24-le antud intervjuus selgitas Anita oma postitust. «Ma esitasin lihtsalt küsimuse, soovides sellega antud teemal arutelu arendada. Inimestel on alati mitmeid võimalusi ja ma tahtsin motiveerida neid leidma ja vingumist lõpetama, aga mitmed solvusid selle peale,» selgitas Anita.