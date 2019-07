Ei tea küll kelle eeskuju: Kim Kardashiani noorim õde võttis paljaks

Instagramis on kõnealusel pildil juba ligi 10 miljonit meeldimist ning ka kommentaaridest võib välja lugeda, et Kylie sotsmeedia jälgijatele läheb pilt väga peale. «Ma unistan, et saaksin ka selliseid pilte teha ja sama hea välja näha,» kirjutas üks fännidest.

«Kuum,» lisas veel teinegi.

Samas on ka neid jälgijaid, kes on veendunud, et Kylie imelise figuuri saladus on ilukirurgia. «Sa võid lausa näha seda implantaati, mida ta hoiab,» kirjutas üks jälgijatest.

«Kui sul on lapsed, tead sa kindlalt, et ta on lasknud enda kallal tööd teha,» kirjutas veel teinegi.

21-aastane Kylie Jenner on tõsielustaar ja ärinaine, kelle ajakiri Forbes valis tänavu kõige nooremaks miljardäriks, kes on end ise üles töötanud.

Jennerile kuulub kosmeetikabränd Kylie Cosmetics ning hiljuti tuli tema ettevõte välja uute nahahooldustoodetega, mis kannavad nime Kylie Skin.