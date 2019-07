Ott Kiivikase tütar Amani venna surmast: olime isaga just trenniplaanid valmis saanud, kui peres selline asi juhtus

​Eelmisel aastal algatasid Tallinna Loomaaed ja Tallinna Loomaaia Sõprade Selts Tiigrioru kampaania, et ehitada meie ainukesele amuuri tiigrile Pootsmannile ja tema tulevasele perele loomaaeda nüüdisaegne eluala Tiigriorg. Tiigri eest seisid kümme tuntud meest, kes rääkisid oma tiigriloo: Mihhail Kõlvart, Urmas Sõõrumaa, Ott Kiivikas, Alen Veziko, Artjom Savitski, Hannes Võrno, Jesper Parve, Kevin Renno, Karl Madis ja varalahkunud Jüri Aarma.

Sel aastal annavad oma panuse Tiigrioru valmimisse ja ajutiselt Tšehhi loomaaeda kolinud Pootsmanni tagasitulekuks kümme vägevat naist: Kaja Kallas, Reet Linna, Heidy Tamme, Annely Adermann, Tanja Mihhailova, Ksenja Palta, Amani Kiivikas, Carmen Pritson ja heategevusliku kampaania Tiigriorg juht Veronika Padar.

Oma loo räägib bikiinifitnessi tõusev täht Amani Kiivikas.

Amani Kiivikas: ära kahetse neid asju, mis sind kord õnnelikuks tegid!

«Jääkarude uus kodu Polaarium on väga hea näide, kuidas ühiselt luua loomadele uus elukeskkond,» nendib Amani Kiivikas, tuntud kulturisti Ott Kiivikase tütar, kes võistles tänavu esimest korda bikiinifitnessis ja kohe võidukalt. «Tiigrioru kampaaniat on väga vaja, et inimestele teadvustada loomaaia praegust olukorda ja koondada jõud tiigrile uue kodu loomiseks. Nii saame kord neid uhkeid loomi käia vaatamas suure rõõmuga.»

Amani ütleb, et tiigri võitlejaloomust on temas endas omajagu. «Kui tekib selline olukord, kus asjad ei lähe nii nagu vaja, kui oleksin nagu mustas augus, tuleb kuskilt kõrgelt see võim sisse, mis ütleb mulle: «Amani, sa pole allaandja, võitle lõpuni ja vii ellu oma eesmärgid, kuhu sa tahaksid jõuda ning ela seda elu, mida sa tahad.»»

Ta nendib, et temas on ka omajagu seiklushimu ja pealehakkamist, tänu millele on elus olnud toredaid hetki. Kui keegi sõpradest on teda kuhugi kutsunud ja algul tundub, et ei jaksa minna, on ikkagi mingi sisemine tikk-takk käima läinud, et ta läheks. Tihtipeale ongi need spontaansed otsused toonud kaasa elu meeldejäävaimad hetked.

«Kui ma tahan, siis ma ikka lasen oma tõelise mina välja ja naudin elu nii nagu saan. Minu kohta käib kindlasti ütlus «Ära kahetse neid asju, mis sind kord õnnelikuks tegid!»,» kinnitab Amani elurõõmsalt. «Mulle on meeldinud need hetked, kui ma hullasin ja möllasin, näiteks bikiinifitnessi võidu järel, see oli meeletult äge. Oma metsikumat poolt näitan siiski ainult valitud seltskonnale.»

Sügavalt kurvad emotsioonid tabasid teda 2018. aasta oktoobris, kui ta kaotas oma väga lähedase inimese, oma venna. «Sel ajal valmistusin oma esimeseks võistlushooajaks, kevadiseks bikiinifitnessiks. Olime isaga just trenniplaanid valmis saanud. Siis juhtus peres selline asi… pidin vaimselt hästi tugev olema,» ütleb Amani.

«Ma ei ütle, et ma üritasin seda olukorda vältida. Ma olin mina ise. Leidsin lohutust trennist, elasin end seal välja. Kui ma vennaga eelnevalt rääkisin, siis ta ootas väga minu võistlust, ütles, et on minu üle uhke. Vahel tundus, et ta ootas seda rohkem kui mina. Kui teda enam polnud, mõtlesin, et mis ka ei oleks, ma viin selle teekonna lõpuni.»

Algselt pidi ta minema lavale 2018. aasta kevadel, aga kuna käsil oli põhikooli lõpetamine, siis stress oli väga suur ja esimene võistlus lükkus aasta võrra edasi. «Oma esimese võistluse, mis toimus 2019. aastal Pärnus, ma võitsin! Ma sain hakkama, olenemata takistustest, mis elu mulle ette tõi. See oli kindlasti üks koht, kus minus tiiger välja lõi. Inimese tugev vaimne ja füüsiline olek, see on minu arvates tiigriks olemine. Naiste puhul on see eriti vägev − sa kehtestad end, kaitsed oma territooriumi ja oma inimesi kümne küünega.»