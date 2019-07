BBC naissaatejuht ootab oma tüdruksõbraga esimest last

Steph McGovern on varem raseduse osas naljatanud, vahendas The Sun. Eelmise aasta jaanuaris pidi Steph ümber lükkama kuuldused, et on rase, kui fännid teda Twitteris õnnitlema hakkasid.

Ta sõnas: «Ma teeksin kindlasti vale tööd, kui mind sellised kommentaarid häiriksid. Isegi minu enda tädi küsis kord, kas ma olen rase, kui ta mind telekast nägi. Aga see on elu kaamera ees.»

Kui temalt 18 kuud tagasi küsiti, kas ta on rase, vastas ta: «Ma ei ole rase, ma olen paks.»

Laupäevaõhtul sõnas saatejuhi sõbranna raseduse kohta: «Steph ja tema kallim on rõõmsad. Paljud on seda ka BBC-s, sest ta on ekraanil ja selle taga väga populaarne. Aga ta ei tee nii pea ühtegi fotosessiooni, kuna väärtustab oma privaatsust.»

Sõbranna sõnas, et Steph, kelle kaaslane on teleprodutsent, on hommikuste iivelduste pärast tõsiselt kannatanud.

Auhinnatud saatejuht Steph McGovern filmib peale põhitöö ka BBC1 kanalil saadet «Easy Ways To Live Well» koos Hugh Fearnley-Whittingstalliga. Selles saates uurib Steph, kuidas raseduse ajal tervislikult elada.