Rongietikett: kas ja kellele peab istet pakkuma?

Huumoriportaalis 9GAG toodi välja igapäevane dilemma. Naljapildi ehk meemi abil näidati ühistranspordis toimuvat olukorda, kus naine karjub mehe peale, et mees ei anna talle oma istekohta, mille eest mees maksnud on.

Ühistranspordi etikett FOTO: 9GAG

Mis on selles olukorras õige?

9GAGi kasutajad arvavad, et mees ei pea oma kohta ära andma, kuna on selle eest maksnud. Portaalis tuuakse välja, et kui tegu ei ole vanurile, rasedatele või invaliididele mõeldud istekohaga, siis ei pea inimene oma kohta ära andma. Seda ei pea tegema ka siis, kui klient on varem oma koha broneerinud ja selle eest maksnud, samal ajal kui teine seda teinud pole.

«Mul oli täpselt sama olukord. Ma mõtlesin: tead mis, ma võtan endale esimeses klassis koha. Üks naine siseneb rongi ja palub mul seista, kuna ma olin tol ajal 19,» kirjeldas üks mees temaga juhtunud olukorda.

Ka naisterahvas leiab, et teise inimese koha nõudmine ei ole sobilik. «Ma ei ole mitte kunagi palunud, et keegi mulle oma koha annaks. Kui inimesed oma kohta pakuvad, siis see on lahkus, mitte kohustus. Iga naine, kes teise inimese istet nõuab, väärib pikalt saatmist,» ütles ta.

«Kui naine palub sul oma ise talle anda, siis seda enam peaks ei ütlema. Mehed seisavad kogu aeg, naised võivad sama teha. Võrdsus,» arvas teine mees.

«Mina pakun istet vaid siis, kui ma näen, et teine inimene seda väärib. Mitte neile, kes arvavad, et nad väärivad seda oma soo, vanuse, sissetuleku, valikute (lapsed, rasedus või ostes poest rohkem kaupa, kui tassida jõuavad) tõttu ja kui nad on viisakad, mitte ei aja nina püsti ega ülbitse,» arvas kolmas.

«Kas naised ei suuda seista või milles asi?» küsib neljas.

«Ma nägin kord, kuidas üks vanaproua istus ühe koha peal ja hoidis oma asju teisel kohal. Ma ei ole pärast seda kellelegi oma kohta pakkunud,» jagas viies mees oma kogemust.

Positusel on üle 300 kommentaari ja paljudel on sarnased kogemused.

Kuid nagu kommentaariumis välja tuuakse, siis on üks asi see, kui mõlemad on maksnud sama hinna, teine asi see, kui inimene, kes on maksnud rohkem, peab andma oma koha ära sellele, kes maksnud vähem. Nagu näiteks linnaliini bussides, kus kõikidel on sama piletihind. Samas kehtivad ka seal mitmed soodustused.

Istekoha puudumine on ebaõnn ja seda ei pea teistelt nõudma hakkama. FOTO: LIIS TREIMANN / PM/SCANPIX BALTICS

Sarnased olukorrad on ka Eestis. Elroni Tallinna-Tartu liinil on võimalik osta kolme sorti pileteid: ühe korra pilet, ühe korra sooduspilet ja 1. klassi pilet.

1. klassi oma on loomulikult kõige kallim ja neid on rongis tavaliselt ka kõige vähem.