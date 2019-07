Saatejuht Piret Laos tähistas sünnipäeva

Lõuna-Eestist Otepäält pärit Piret Laos on juba väga pikalt pealinna neiu, olles varasemalt kõrva paistnud raadios, kuid sai siis võimaluse oma talendi teleekraanidele tuua, kus tema fännibaas on kordades suurenenud.

Robert Rooli ja Jüri Butšakoviga «Õhtut!» juhtiv Piret paistab silma oma rõõmsameelsuse ja positiivsusega. Just need isikuomadused on talle toonud palju sõpru ja toetajaid.