Galerii: Ivo Linna juubelituur toob lavale mitmed armastatud staarid

«Head sõbrad ja minu muusika austajad! Asjalood on nüüd nii, et minu ellu on saabunud uus number - 70! Number ise ei ole minu jaoks absoluutselt oluline. Palju olulisemaks pean ma seda, kuidas sünnipäeva tähistada. Lava on olnud minu teine kodu läbi nende pikkade aastate ning seepärast otsustasin sünnipäeva tähistada kontsertidega, kuhu soovin kutsuda teid kõiki! Ilma teieta ei oleks ma see, kes olen ning olen selle eest teile siiralt tänulik. Ootan teid enda juubelikontsertidele üle Eesti. Aitäh! Alati teie Iff.»