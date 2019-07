Vihane tallinlane: sõitsin Tartusse Anne Veskit ja nublut kuulama, aga kõik läks nässu

Juhtunut kommenteeris Instagramis ka ärajäänud kontserdil esinema pidanud nublu. «Ühesõnaga, kallid sõbrad, andke andeks,» alustab räppar oma pöördumist fännide poole, «tehnilistel põhjustel meie live jäi ära, aga me näeme teiega õige pea.» Räppar kirjutas postituse pealkirjaks: «kõik on ok, kõik on tip-top».