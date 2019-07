Väike Alexanderi ravireisiks toetust palunud pere loobus oma taotlusest

Alexanderi pere teatel ei soovi nad haige lapse kõrval olles kirjutada vastulauseid anonüümsetele kommenteerijatele, kes nende peret ründama asusid ning soovivad vältida olukorda, kus rünnatavaks muutuks ka Lastefond, kust saavad aastas abi ligi 500 last. «Me oleme südamest tänulikud kõigile, kes on tänaseks väikest Alexanderit Lastefondi kaudu toetanud, oleme kindlad, et mitmed abivajajad saavad sealt vajamineva abi oma raviks. Otsus ei muuda meid kibestunuks ega vähenda empaatiat, toetame ka ise edaspidi Lastefondi ning kutsume üles seda tegema kõiki teisi, sest tegelikult vajab iga pere sellistel kriisimomentidel abi,» lisas Alexanderi ema.