13 000 eestlast ütles oma sõna: nemad on 20 kõige ilusamat naist Eestis

Nemad on kõige ilusamad naised Eestis.

Elu24 kuulutas eelmisel reedel välja küsitluse, et välja selgitada, kes on Eesti kõige ilusamad naised. Pärast nädal aega kestnud hääletust on tulemused kokku löödud ja kõige ilusamad naised teada.