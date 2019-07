60-aastane venelane elas sünnist saadik normaalset elu ainult ühe ajupoolkeraga

Kõnealune mees sattus Moskva kliinikusse, kuna tal olid insuldi sümptomid. Seal tehti talle kompuutertomograaf (KT), mille käigus avastati midagi erakordset. Mehel puudus täielikult vasak ajupoolkera.

Kui tavaliselt põhjustavad puudulikud ajuosad tõsiseid puudeid ning enneaegset surma - siis antud juhtul mitte. Mehel endal ei olnud samuti aimugi, et ta oli 60 aastat ainult ühe ajupoolkeraga elanud. Tal on akadeemiline kraad, ta töötas insenärina ning teenis ühtlasi ka armees. Lisaks on ta ilma tervise probleemideta kasvatanud üles kaks last.

Neuroloog Marina Anikina kirjeldas erakordset avastust järgmiselt: «Mees toodi Moskva kliinikusse, kuna tema ajus oli veresoonte ahenemine. See erineb insuldist selle poolest, et ükski ajuosa ei ole pöördumatult kahjustatud. Patsiendil oli probleeme ühe käe ja jala liigutamisega,» täpsustab Anikina.

Seejärel tehti mehe ajule KT, kuid see ajuosa, kus veresoonte ahenemine toimuma oleks pidanud, oli täielikult puudu.

«Vasaku ajupoolkera asemel oli lihtsalt must auk,» imestab Anikina.

Selgus, et parem ajupoolkera oli vajalikud funktsioonid üle võtnud, näiteks ka parema kehapoole kontrollimise, mida teeb tavaliselt vasak ajupool. Lisaks võttis parem ajupoolkera, lisaks sellele omasele loomingulistele ülesannetele, üle ka loogika ehk teaduslikud ning matemaatilised funktsioonid.

Doktor Anikina sõnul juhtus see embrüo arengu käigus, kuna selleks hetkeks ei ole ajupoolkera rollid veel määratud. Tavaliselt, kui midagi sellist toimub, siis rasedus katkeb, kuid sel korral läks kõik hästi.

60-aastane venelane, kes on terve elu ilma vasaku ajupoolkerata elanud, kinnitas arstidele, et on tal on olnud normaalne elu. «Mind ei pannud miski muretsema,» lisas ta kindlalt.

Hetkel ei ole kindel, mis täpselt mehe puuduva ajupoolkera niiöelda tühjust täidab. Sarnase, samuti haruldase seisundi puhul, kui ajukude on puudu, tekib selle asemel vedelik.

Sellistel juhtudel on aga keskmine eluiga lühike ning lastel on tõsine puue. Doktor Anikina kinnitas, et ka tänapäeval, kui sellised seisundid raseduse algusstaadiumis avastatakse, palutakse rasedus meditsiinilistel põhjustel katkestada.