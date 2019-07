USA metalbänd Unearth annab augustis haruldase klubikontserdi

1998. aastal asutatud Unearth viskab ühte potti Pantera pärandi, uue laine Rootsi death metali üleva meloodia, traditsioonilise metali hümnilikkuse ning 90ndate metalcore'i ja noisecore'i teravuse. Teisisõnu nö New Wave of American Heavy Metal määratlus, kus ka nende sõbrad ja eakaaslased nagu Killswitch Engage, Lamb Of God, Shadows Fall või All That Remains.