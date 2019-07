Eisi Mäeots on nagu Hunt Kriimsilm, kellel on üheksa ametit. Tal on raadio- ja telesaated, DJ-tööd, päevatöö on ka ERRis ja palju muud tegemist. Selle kõige kõrvalt püüab ta elada oma elu, mis veel praegu tiirleb töö ja muusika ümber, kuid tulevikus võiks juba ka perega seotud olla.



Eisi Mäeots (26) on Raplast pärit. 13. eluaastani elas ta Kehtnas, kuid siis koliti Märjamaa lähedale tema vanavanemate tallu, millest on nüüdseks saanud imeilus koht, kuhu on alati suur heameel tagasi minna.