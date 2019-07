SUVINE SUHTE- JA SEKSIHOROSKOOP teatab, kes lööb kellelt partneri üle ja kes liigub intiimsuhtes alla- või ülesmäge

JÄÄR (21.III – 19.IV)

Oled oma sõiduvees, kuna elu pakub positiivseid ootamatusi ja seda eriti suhtevallas. Mida kirjum seltskond, seda enam on flirtimisvõimalusi. Sa ei ole kohapeal tammuja ja haarad härjal sarvist, kui selleks võimalus avaneb. Kuigi tegutsed avalikult, jääb midagi kindlasti ka saladuseks. See väike suvine saladus on täis suurt romantikat.

SÕNN (20.IV – 20.V)

Piilud kellegi teise suhtesse ja näed, et sa tahaksid midagi sarnast. Kui sa ei ole veel julgenud oma alalhoidlikkusest suhtekuristikku hüpata, siis nüüd on õige aeg see ära teha. Peaksid võtma motoks, et jänes šampust ei joo. Kui jäneseelu jääb seljataha, siis tõded, et see oli selle suve parim otsus, millega kaasneb palju tulikuuma seksi.

KAKSIKUD (21.V – 20.VI)

Kuigi suvi on jahe, ei ole see jahutanud sinu sisemist kuumust. Oled nii ühele kui teisele silmailule silma peale pannud, kuid otsustav samm on lasknud end oodata. Sisetunne ütleb, et pead nüüd kohe ligi astuma, end tutvustama, sest hiljem võib olla hilja. Mõtled välja ka flirdilause, mis peaks uut kaaslast või kaaslasi jalust rabama.

VÄHK (21.VI – 22.VII)

Armastad raha rohkem kui partnerit ja see võib tekitada tülisid. Suhe võib võtta vabalangemise kursi. Kuigi jämedaid väljaütlemisi on palju, ei lähe te lõplikult tülli. Kui suudate raske aja üle elada ja taas koos edasi minna, muutub suhe sügavamaks ja elu paremaks. Suurtele kaklustele järgnevad kuumad ööd linade vahel.

LÕVI (23.VII – 22.VIII)

Tahad, et su tutvusringis oleks aina rohkem kenasid vastassoost näolappe. Otsid välja oma parimad võrgutamisvahendid ja asud ründama, lüües nii mõneltki ta partneri üle ja tekitades suviseid suhtemõrasid. Elult tuleb võtta, mida võtta annab, ka seksi. Küll sügisel jõuab haavu lappida.

NEITSI (23.VIII – 22.IX)

Rulluisud või jalgratas? Mõlemad sobivad, kui tahad koos kallimaga midgi sportlikku ette võtta. Väike võistlemine ja üksteise kallal nokkimine süvendab kokkukuuluvust. Olete paar, kes ei tee sääsest elevanti, pigem näete elevandisuurusi probleeme sama pisikestena kui on sääsed. Mis puudutab reaalseid sääski, siis nende vasu on teil rohtu.

KAALUD (23.IX – 20.X)

Partner võib olla praegu julgem ja otsusekindlam kui sina ja see ajab sul juhtme kokku. Sa ei taha olla kaasaveetav, pigem tahad oma sõna sekka öelda. Kui oled tõeliselt vihane, siis võid sattuda armuavantüüri, millel on tagajärjed. See, mis saab edasi, sõltub nii sinu kui su partneri suhte tugevusest.

SKORPION (23.X – 21.XI)