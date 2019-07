Video: alaealiste kupeldamises süüdistataval miljonäril on «pedofiilisaar»

Prokuröride andmetel kasutas 66-aastane Epstein tüdrukuid ära 2002 – 2005 nii New Yorgis Manhattanil talle kuuluvas luksuskorteris kui Floridas Palm Beachil asuvates majades, teatab dailymail.co.uk.

Epsteinile kuulub ka USA Neitsisaarte saarestikus asuv Little St. Jamesi ja Great St. Jamesi saar.

USA Neitsisaared asuvad Kariibi meres Puerto Ricost idas FOTO: Gianfranco Gaglione / AP/Scanpix

Miljonär ostis Little St. Jamesi saare paarkümmend aastat tagasi ja kümmekond aastat tagasi hakkasid levima jutud, et Epstein korraldab seal orgiaid, kus on noori tüdrukuid ja naisi.

Little St. Jamesi saare elanikud sõnasid pärast Epsteini skandaali lahvatamist seda saart külastaanud USA ajakirjanikele, et miljonär on puid maha võtnud ja ka istutanud, et need kaitseksid sinna rajatud uusi maju ning saart väga palju muutunud.

Kui saare juurde sõidavad sukeldujate ja ujujate paadid ja jahid, siis ilmuvad saarelt valvurid, kes nad minema ajavad.

Saarestiku elanikele sai selgeks, mis Little St. Jamesi saarel toimuda võib, kui Epstein anti 2008 Floridas kohtu alla ja mõisteti alaealiste kupeldamises süüdi, kuid ta pääses kerge karistusega, kuna kohus võttis arvesse ta suurt panust ühiskonda.

«Neitsisaarte elanikud, kuid ka veel paljud teised tunnevad Little St. Jamesi saart kui pedofiilisaart. See pidi olema Epsteini hästi varjatud saladus, kuid tõde tuli päevavalgele,» sõnas lähedasele St. Thomase saarele paadimatku tegev Kevin Goodrich.

Jeffrey Epstein FOTO: ZUMAPRESS.com/scanpix

Ajakirjanike sõnul ei taha kohalikud eriti Epsteinist rääkida. Osa neist töötas kunagi Epsteini heaks ja nende sõnul allkirjastasid nad vaikimislepingu.

Epsteini ühe endise töötaja, kes ei soovinud oma nime avaldada, teatel tõi miljonär saarele tüdrukuid, kes tema arvates ei olnud täisealised.

Virginia Robertsi nimeline naine avalikustas juba 2015, kuidas ta sattus teismelisena Epsteini saarele ja kuidas teda seal ära kasutati.

Robertsi teatel nägi ta Litte St. Jamesi saare orgiatel ka endist USA presidenti Bill Clintonit. Ta siiski ei näinud, et Clinton oleks avalikult mõne tüdrukuga seksuaalaktis olnud, kuid ta võis seda teha suletud uste taga.

Bill Clinton 11. juunil 2019 Kosovos Prištinas FOTO: STRINGER / AFP/Scanpix

Ameeriklanna sõnul sunniti teda seksima nii saarel kui Florida majas miljonäri sõpruskonda kuuluva briti prints Andrewga.

Buckinghami palee teatel on see lausvale ja prints Andrew ei tunne ameeriklasest miljonäri Epsteini.

Briti prints Andrew FOTO: Steve Parsons / PA Wire/Press Association Images/Scanpix

USA kõmumeedia on aastaid väitnud, et Epsteini sõber Clinton külastas mitmel korral «pedofiilisaart», kuid Clinton ja ta esindajad eitavad seda.

«Clinton lendas neljal korral Epsteini eralennukiga: ta tegi ühe reisi Euroopasse, ühe Aasiasse ja kaks Aafrikasse. Need lennud olid seotud Clintonite fondi tööga. Bill Clinton ei ole kunagi olnud Epsteini Little St. Jamesi saarel, tema Mehhiko rantšos ega Florida majas,» teatasid Clintoni esindajad.

Fox News andmetel oli Epsteinil meeskond, mille liikmed tegelesid teismeliste tüdrukute värbamisega Little St. Jamesi orgiasaare pidudele. Noorimad nende seast olid vaid 12-aastased.

Epsteini saarel on mitmeid ehitisi, kuid kõige enam hämmastab massiivne templit meenutav villa, mis kindlasti ei ole mõeldud elu- või töökohaks.

USA vandenõuteoreetikute arvates viis Epstein seal läbi orgiaid, kus kasutati musta maagiat ja toodi inimohvreid.

Kohalike arvates võib tegemist olla muusikamajaga, millel on helikindlad seinad. Kinnitamata andmetel on seal suur tiibklaver ja veel mitmeid muusikainstrumente ning lindistusstuudio.

Teada on, et Jeffrey Epstein oskab hästi klaverit mängida.

USA ajakirjanikud tahtsid saada Epsteini templi kohta selgitust nii USA Neitsisaarte juhtidelt kui Epsteini advokaadilt, kuid nad ei saanud seda.

Lisaks Little St. Jamesile kuulub Epsteinile ka Great St. Jamesi saar, mis varem oli matkajate ja telkijate seas populaarne.

USA Neitsisaarte ametnikud andsid 2018 detsembris Epsteinile käsu Great St. Jamesil ehitustööd katkestada, kuna ta ehitab keskkonda kahjustavalt, kuid miljonär eiras seda ja ehitamine käib edasi.

Epsteinile esitatud kupeldamissüüdistused on tekitanud ameeriklastest Little St. Jamesi saare vastu huvi ja kohalike sõnul on turistide arv viimasel ajal suurenenud.

«Epstein on tekitanud Neitsisaartele turismibuumi, kuid ka negatiivse aura. Tahaksime, et seda ei ole, sest see näitab ka siin elavaid inimesi halvas valguses,» sõnas St. Thomasel taksojuhina töötav Vernon Morgan.