Meghan Markle sattus hiljutiste beebipiltide tõttu kriitikanoolte alla

Briti väljaanne Daily Mail kirjutab, et inimesed ründasid Meghan Markle't sotsiaalmeedias, kuna nad on veendunud, et naisterahvas ei tea, kuidas tuleks beebit süles hoida.

Sussexi hertogipaari poeg Archie Mountbatten-Windsor sündis 6. mail. Hiljuti käis perekond Berkshire’is Wokinghamis Billingbeari poloklubis heategevuslikul polosündmusel.

See oli esimene kord, mil kõmufotograafid on Meghani beebiga pildile saanud.

Hertsoginna Meghan poja Archiega FOTO: PA Wire/PA Images/Scanpix

Sedapuhku pole ka imestada, et internetirahval on palju öelda. «Meghan näeb välja, nagu pillaks ta lapse kohe maha,» kirjutati sotsiaalmeedias.

«Meghan ei tea, kuidas omaenda last hoida. Kahetsusväärne!» kirjutati veel.

«See, kuidas väikest Archiet süles hoitakse, on hirmuäratav,» lisati veel.

Prints Harry, hertsoginna Meghan ja nende poeg Archie FOTO: PA Wire/PA Images/Scanpix

Samuti leidus inimesi, kes usuvad, et Meghan ei oska Archiet hoida seetõttu, et tal on nii palju lapsehoidjaid. «On näha, et ta ei hoolitse ise oma lapse eest. Milline ema hoiaks oma beebit niimoodi süles?»

Teisalt oli ka neid, kes Markle't kriitikanoolte eest kaitsesid. «Mulle tõesti ei meeldi see tüdruk, aga te ei saa teda maha teha sellepärast, et ta ei oska last süles hoida,» vastati kriitikutele. «Ta on värske ema ja me kõik oleme oma lapsi vahel veidralt süles hoidnud!»

«Ta on värskelt emaks saanud! Lõpetage see solvamine, jumala eest!» kirjutati veel.