VIDEO Dramaatiline tagaajamine ookeanil, USA rannavalvur hüppas liikuvale narkoallveelaevale

Reutersi teatel osales tabamisoperatsioonis kaks USA rannavalvealust, mis said kätte suure narkokogusega miniallveelaeva.

Videol on kuulda, kuidas üks rannavalvuritest karjub hispaania keeles, et narkokaupmehed oma laeva kinni peaksid ja end kätte annaksid.

Video on näha, kuida kiivrikaamerate ja relvadega varustatud rannavalvajad liikunud allveelaevale hüppavad.

USA rannavalvaja hüppas narkoallveelaevale FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Üks meestest taob rusikaga vastu allveelaeva torni, mille luuk avatakse ja millest üks narkovedaja pea välja pistab. Ta tõstab käed allaandmiseks üles.

USA Vaikse ookeani piirkonna rannavalve pressiesindaja Stephen Brickey teatas, et tabatud narkoallveelaevas oli umbes 7700 kilogrammi kokaiini, mille hind mustal turul on 232 miljonit dollarit (204 miljonit eurot).

Rannavalve teatel kasutavad narkokaubitsejad miniallveelaevu, kuid nendega ei saa täiesti sukelduda, vaid need liiguvad üsna veepinna lähedal. Tegemist on kergete laevadega, mida on raske märgata ja mida vahel peetakse vaaladeks.

«Nad näevad välja nagu valgevaalad ja selle tõttu on märkamine raske. Kui saame ka ühe kätte, on see suur võit,» sõnas Brickey.

USA Vaikse ookeani rannavalveüksused valvavad ala, mis on umbes sama suur kui kogu USA ehk üle 9 miljoni ruutkilomeetri.

Brickey sõnul on see umbes sama, kui terves USAs patrulliksid vaid mõned politseipatrullid.

Ta jätkas, et aastas tabatakse keskmiselt üks narkoallveelaev ja sellele minek on ohtlik, sest ei teata, mida selles olijad võivad teha.

Kui narkokaupmehed märkavad, et rannavalve on neile kannule jõudnud, jätavad nad tavaliselt laeva maha ja uputavad selle, et narkolast rannavalve ja politsei kätte ei satuks.

Allveelaevale astunud rannavalvajatel on tavaliselt 1 – 2 minutit aega saada aru, kas alus hakkab uppuma.

Juunist tabatud narkoallveelaeval olnud narkovedajad saadi kätte ja nad pidid kohtu ette astuma, kuid oma narkolaeva jõudsid nad uputada.

USA rannavalve teatel konfiskeerisid nad selle aasta mais ja juunis Vaikse ookeani piirkonnas Mehhiko ranniku lähedal 565 miljoni dollari (497 miljonit eurot) eest erinevaid narkootikume.