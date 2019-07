Video: Tanja Mihhailova-Saare uus tüdrukutebänd Little Mess andis välja esimese musavideo

Tüdrukutebändi Little Mess liikmeks kandideeris 187 tüdrukut. Bändi valiti Karmel Üksvärav, Johanna-Elise Kabel ja Viktoria Koljagina, kes paistsid silma hea tantsu- ja lauluoskusega. «Juba proovisaalis oli näha, et neiud sobivad omavahel imeliselt kokku,» ütles Tanja Elu24-le.

Nüüd on valmis tüdrukute esiksingel «Sinu jaoks», mille autorid on Carine Jessica Kostla, Timo Vendt ja Tanja. Loole valmis ka video, mis on sama värviline, rõõmus, energiline ja särtsakas nagu Little Mess ise. Video lavastaja on Villiko Kruuse, monteerija/animaator on Josh Twist ja operaator Martin Heinla.