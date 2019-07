Kiiruisutaja Saskia Alusalu kuumust ei jahuta maha isegi jäähall

2018. aasta parimaks naissportlaseks valitud Alusalu kirjutas Instagramis, et määris oma Raha24 kirjadega uisukostüümi platsipiirete valge värviga ära. «Kui olin väike, ütles mu isa alati, et kui sa ei kuku, siis järelikult ei proovi sa piisavalt kõvasti,» meenutas kiiruisutaja.

Alusalu tõdes, et kuigi ta keha täna pärast eilset trenni valutab, on see hea tunne, kui saab oma piirid proovile panna.