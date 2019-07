Vene koolitüdruk müüs 5000 dollari eest oma süütust, aga oleks napilt muustki ilma jäänud

Tšuvaššiast pärit 16-aastane Vika, 11. klassi õpilane, tutvus sotsiaalmeedias Juriga, kes rääkis talle, et tunneb meest, kes võib maksta 5000 dollarit, et võtta tüdruku süütus, vahendab kohalik väljaanne Komsomolskaja Pravda. Juri lubas, et pakkumine on tüdruku jaoks turvaline.

Vika oli nõus ning reisis Moskvasse, kus Juri abimees, Usbekistanis sündinud 32-aastane Said, oli väidetavalt kokku leppinud kohtumise ärimehega, kellest pidanuks saama tüdruku esimene seksuaalpartner. Tegelikult plaanis Said tüdruku ärimehele seksiorjaks müüa.

Kohtumisel ärimehega nõudis Said tüdruku eest pool miljonit rubla ehk natuke üle 7000 euro. Mida ta aga ei teadnud, oli see, et väidetav ärimees oli hoopis salapolitseinik, kes inimkaubitseja kinni nabis. Politsei teatel ei plaaninud Said teenitud rahast midagi tüdrukule anda.

Tüdruk viidi politseijaoskonda ning hiljem raviasutusse, kus temaga suhtlesid psühholoogid. Vika tunnistas, et oli varjanud süütuse müümise plaani ema ja ülejäänud pere eest. Sõprade väitel peedi Vikat koolis alati kõige ilusamaks tüdrukuks.

Saidi süüdistatakse inimkaubitsemises, tema kaasosaline Juri on endiselt vabaduses.