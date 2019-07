Vaat, kus üllatus! Heidi Klum on juba mitu kuud abielus olnud!

Klum ja Kaulitz on kuid oma abielu saladusena hoidnud. Paar, kes kihlus eelmise aasta detsembris, sõlmisid abielu veebruaris, kuid nüüd on ilmavalgust näinud nende abielutunnistus.

Selle põhjal on teada, et abielu sõlmiti 22. veebruaril. Samal päeval, 2018. aastal, Klum ja Kaulitz ka kohtusid.

See on Klumi kolmas abielu ning Kaulitzi jaoks teine. Klumil on varasematest abieludest ka neli last.