Tõeline ime! Emakata sündinud ameeriklane tõi ilmale tütre

30-aastane, anonüümseks jääda soovinud naisterahvas, sündis ilma emakata. Ligi kaks aastat tagasi siirdati talle aga surnud doonorilt puuduv organ. Siirdamine leidis aset Clevelandi kliinikus, Ohio osariigis, kus on tehtud kokku viis sedalaadi operatsiooni. Neist kolm on olnud edukad.

Emaka siirdamine on riskantne, kuna alati on võimalus, et keha lükkab organi tagasi. Clevelandi kliinik tegi esimese emaka siirdamise 2016. aastal, kuid see ebaõnnestus.