Inglismaa kurikuulsaim naispedofiil lastakse pärast lühikest karistust vabadusse

Inglismaal Plymouthis Väikese Tedi lasteaias töötanud Vanessa George pandi 2009. aastal vangi seoses lastest sündsusetute piltide tegemise ja nende seksuaalse ründamisega, vahendab Metro. Naine sai minimaalse võimaliku karistuse ehk seitse aastat vangistust.

Väikese Tedi kasvandikud on kahe- kuni viieaastased. Lisaks käivad seal hommikusöögil ja pikapäevarühmades ka kuni 11-aastased. Naine vägistas lapsi esemetega, käpardas neid, tegi neist sündsusetuid pilte ning levitas neid pedofiilide kogukonna seas.

Armuandmiskomisjon otsustas kolmapäeval, et George ei ohusta enam avalikkust ning ta võib vabaks lasta. Selle otsuse vastu protesteerib naise eksabikaasa Andrew, kes ei teadnud ahistamisest midagi, kuni politsei naise kinni võttis. Andrew kardab, et naine on komisjoniga manipuleerinud ning on endiselt ohtlik.

George'i tütred ütlesid emast avalikult lahti ning Andrew lahutas naisest, kui ta vangis oli. Pedofiil võttis tagasi neiupõlvenime Vanessa Sylvia Marks, kui teda mullu novembris tingimisi vabastamine ootas. See lükati aga avalikkuse surve tagajärjel edasi.

Pedofiil Vanessa George pääseb vabaks. FOTO: PA Pictures/Scanpix

George võeti kinni 9. juunil aastal 2009 ning ta tunnistas ennast süüdi seitsme väikelapse väärkohtlemises ning kuues kõlvatute piltide tegemise ja levitamise juhtumis. George jagas ahistamispilte viie pedofiiliga, kelle seas oli ka naise internetiarmuke Colin Blanchard.

George'i eksmees Andrew on öelnud, et on «murtud mees» ega tea, kas saab vaimsetest armidest, mida naise kuriteod on põhjustanud, kunagi üle. «Samal ajal kui tema tagasi ühiskonda tuleb, võib-olla uue välimuse ja identiteediga, pean mina kandma eluaegset karistust, kuna tean, et see luupainaja ei kao kunagi,» ütles Andrew.

Andrew usub, et ta eksnaine on manipuleeriv ja «nagu leopard, kelle laigud kunagi e muutu». Arstid on hoiatanud, et mehel võib olla posttraumaatiline stressihäire.