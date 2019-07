Video: Jaapani vanaema pidas lapselapse seksilelusid sokkideks

The Sun avaldas Twitteris populaarust kogunud video, kus Jaapanist pärit noormees avastas oma vanaema ebatavalisest olukorrast.

Selgus, et vanaema oli otsinud lapselapse sahtlitest sokke ning arvas, et oli avastanud soojussokid. Lapselaps saabus koju ning leidis eest humoorika vaatepildi: tema seksilelud olid vanaema jalas.

Praeguseks on noormehe postitusi kokku jagatud ligi 130 tuhat korda ning need on teeninud ligi 400 tuhat reaktsiooni.