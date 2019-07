Selfitegijaid hoiatati: «Siberi Maldiivid» on mürgine jäätmejärv

Venemaa energiafirma SUEK hoiatas Instagrammi kasutajaid, et «Siberi Maldiivide» nime kandvas türkiissinises kunstjärves on ohtlik ujuda, kuna see on tegelikult söetuha kogumispaik, kus on palju ohtlikke kemikaale, teatab theguardian.com.

Kuid selfitegijad ja sotsiaalmeedia kasutajad on selle hoiatuse peale vilistanud ja ikka käivad seal endast fotosid tegemas.

«Meie tehisjärv sai ootamatult kuulsaks, sest paljud noored käivad selle järve ääres end jäädvustamas. Loodame, et keegi neist ei lähe seal ujuma ega neela mürgist vett alla, sest see võib tervist kahjustada,» teatas energiafirma.

Lisati, et selle järve põhi on mudane ja hätta sattununa on sellest mudast raske välja saada.

«Siberi Maldiivide» tehisjärv on erksinine Novosibirski elektrijaama jäätmete tõttu. Elektrijaama söetuha kogumise järves palju ohtlikke aineid, kaasa arvatud kaltsiumisoola ja metalloksiide.

Selle järve ääres käinutest osa maitsesid enda sõnul järvevett. See on nende teatel talgi ja kriidi maitsega, kuid samas ka magus.

Siberian Timesi fotograaf teatas, et jäätmejärve lõhn meenutab pesupulbrilõhna ning selle vee pH on üle 8, mis tähendab, et vesi on aluseline.

Instagrami konto Maldives_nsk taga olev Aleksei Leo selgitas, et see järv tema jaoks huvitav ja suurepärane paik, kus fotosid teha. Ta on sealsetest ohtudest teadlik ja kindlasti ei katsu ta vett ning ta soovitab ka teistel ettevaatlik olla.

Vene sotsiaalmeedias levivad teated, et vargad on hakanud selfitegijate autodesse sisse murdma. Energiafirma aga plaanib paigaldada järve äärde tõkked, et inimesed ei saaks end seal enam ohtu seada.

Lääne-Siberi kaguosas Obi jõe kaldal oleva Novosibirski lähedale ehitati elektrijaam 1970. aastatel ja see on seni Siberi elektrijaamadest suurim.

Maldiivid on saareriik India ookeanis, koosnedes 1192 saarest, millest ligi 200 on asustatud.