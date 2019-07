Disainer Tim Bluz teeb moemaailmaga mõneks ajaks lõpparve ja hakkab hoopis mussi tegema!

«Muusika on alati olnud minu suur kirg ning inspiratsiooniallikas,» tõdeb Bluz.

«Selles suhtes on see hästi loomulik üleminek. Ma olen aeg-ajalt kollektsioonide vahel üksikud singleid avaldanud, kuid minu peafookus oli ikkagi moedisainil.»

«Samas usun, et igal asjal on elus oma aeg ja ma olen meeletult rahul, et kõik juhtus täpselt niimoodi, nagu juhtus. Moedisain andis mulle platvormi, et jõuda rohkemate inimesteni ja ma olen väga tänulik igaühele, kes minu loomingu vastu huvi on tundnud,» sõnab ta.

«Samas ma ei taha end seejuures piirata,» selgitab Bluz ja lisab, et kuigi ta on avameelselt rääkinud sellest, kuidas moodisain aitas tal üle elada väga rasket perioodi, on see nüüd läbi, haavad paranenud ja Tim on valmis uuteks väljakutseteks.

«Ma saan aru, et see uudis võib paljusid moefänne kurvastada, aga samas ma usun, et see uus peatükk tuleb veelgi huvitavam ja värvikam. Ma ise olen ülimalt põnevil,» sõnab ta.

Moelooja Tim Bluz jätab moemaailma mõneks ajaks seljataha ning keskendub hoopis muusikale. FOTO: Erakogu

Tim tunnistab ka, et muusika tundub talle hetkel palju loomulikum. «Ma saan aru, et inimestel on juba välja kujunenud väga konkreetne arusaam sellest, kes Tim Bluz on, kuidas ta peab välja nägema, mida ta peab kandma, sööma jne, aga vahepeal tekib mul väga veider tunne, nagu mängiks ma mingit tegelast.»

«Ma loodan, et see projekt suudab mind natuke teisest küljest näidata,» lisab Tim.