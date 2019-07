Tallinnas jälle üks klubi vähem: U3 Kontsertklubi paneb uksed kinni

Mägar kirjutab sotsiaalmeedias, et U3 Kontsertklubi lõpetab poolte kokkuleppel tegevuse ning sügisest enam ei jätka. «Tunnistan isegi, et see sõit ja lühikeseks, kuid nii on. Kas tuleb midagi uut kuhugi mujale, ei tea, eks näeb,» lisab ta.

«Ühe põhjusena võib kindlalt välja tuua juba teiste korraldajate avalikult väljaöeldud tõdemuse - sündmusi/kontserte jms on liiga palju ning inimesi ei jagu igale poole.»

«Samuti, kui palju on meil Eestis kollektiive, muusikuid, kes 300-400 inimest järjepanu saali toovad?» kirjutab Mägar ning lisab, et tegelikult oli tal teisigi põhjuseid, miks just nii läks.

Noor klubipidaja soovib teistele klubidele siiski edu ja jõudu ning lisab: «Põhimõtteliselt olen nüüdsest ka vaba hing tööturul. Nii et, kui midagi põnevat on pakkuda korraldamisel, meediatöös, turundamisel - let me know! (Andke mulle teada - ingl k, toim)».