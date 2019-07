Video: umbes 200 000 inimest plaanib rünnata kurikuulsat Ala 51, et sealt ufosaladused kaasa viia

Sotsiaalmeedias levib ülekutse rünnata seda ala, et sealt viia kaasa ja avalikustada saladokumendid, mis puudutavad maavälist ja ufosid, teatab livescience.com.

Üleskutse kannab pealkirja «Storm Area 51, They Can’t stop All of Us» (Tormijooks alale 51, nad ei suuda meid kõiki peatada).

Teksti kohaselt peaks sisenemine keelatud alale toimuma 20. septembri koidikul. Sündmuse algatajate arvates võivad nad salabaasist leida ka maaväliseid olendeid, keda seal vangis hoitakse ja katseid tehakse.

Tulnukad teel. Pilt on illustreeriv FOTO: Bruce Rolff / PantherMedia /Scanpix

Senistel andmetel on sotsiaalmeedias andnud umbes 200 000 inimest märku, et nad on valmis ründama Ala 51.

Siiski on ka skeptikuid, kes küsisid, et kuidas see rahvahulk saab tungida hästi valvatud militaaralale paljaste kätega ja ettevalmistamata.

Ala 51 asub Nevadas Las Vegasest 130 kilomeetri kaugusel loodes. Seda valvavad hambuni relvastatud sõdurid, seal on mitmekordsed kaitsetarad ja tänapäevane tehnoloogia, kaasa arvatud radarid, mis näitavad ära iga sissetungija.

Pilt, millel on kujutatud Ala 51 FOTO: Alexey Stiop / PantherMedia /Scanpix

Ufoentusiastide sõnul on militaarbaas tegutsenud üle 60 aasta ja isegi nüüd on see salastatud ning seega saab järeldada, et seal toimub midagi, millest avalikkus ei tohi midagi teada.

Piirkonnas asuvad Nellise ja Creechi õhujõudude baasid ning Tonopah katselennukite lennuväli. Vandenõuteoreetikute arvates viitavad õhujõudude baasid ja katselennuala, et seal tegeletakse ka tulnukate kosmoselaevade uurimisega.

Ala 51 suurus on 1,2 miljonit hektarit ja seal on 12 950 ruutkilomeetri suurune lennukeelutsoon, kus tohivad lennata ainult sõjaväelennukid.

Ametlikult treenivad sellel alal piloodid koos jalaväelastega, et valmistuda sõjalisteks missioonideks, kuid vandenõuteoreetikute arvates on see suitsukate.

Õhujõudude baas rajati sinna 1955 ja sellest ajast alates on see piirkond olnud keeluala.

1955. aasta foto, millel on näha luurelennuki U-2 katselendu Nevadas Alal 51 FOTO: / AP/Scanpix

USA meedia teatel on seal viidud läbi kümneid tuumapommide katsetusi ja seal katsetatakse ka uue põlvkonna sõjalennukeid, mis jäävad radaritele märkamatuks.

USAs muutus ufoteema populaarseks pärast 1957. aasta Roswelli juhtumit.

8. juulil 1947 teatas New Mexico Roswelli õhujõudude baasi teavitusohvitser Walter Haut, et piirkonnas kukkus alla «lendav taldrik» (flying saucer). Meedia kirjutas, et see oli maaväliste olendite kosmoselaev. USA õhjujõud lükkasid selle teate kiiresti ümber, et see oli nende seireõhupall. Hoolimata sellest on seni neid, kelle arvates üritas USA valitsus ja sõjaväelased siis ja üritavad ka nüüd andmeid maavälise elu kohta varjata.

Vandenõuteoreetikute arvates viidi allakukkunud komsoselaves olnud olendid hiljem Roswelli baasist Alale 51, kus neid kinni hoiti ja uuriti. Sellest rääkis 1980. aastatel mees, kes enda sõnul töötas Alal 51 ning nägi seal tulnukaid ja nende lennumasinat oma silmaga.

Seega pakub Ala 51 seni huvi ja teoreetikud pakuvad üksteise võidu, et mis seal võib olla ja milliseid katseid seal tehakse.

Varem on olnud inimesi, kes on üritanud tungida sellele salastatud alale, kuid nad nabiti kiiresti kinni.

Kaks meest saatsid 2016 kaamera läbi keelatud ala väravate ja kuna seal valvavatel kamuflaažvormi kandvatel sõduritel on õigus sissetungijaid tulistada, lasti kaamera sõelapõhjaks.

Mõned aastad tagasi sattusid oma džiibiga Nevada kõrbealal seigelnud turistid keelatud alale. Nende vastu kohe tuld ei avatud, vaid nad võeti kinni ja neisi igaüks sai 650 dollarit trahvi. Lisaks märke politseidokumentidesse, et nad viibisid loata keelatud alal. Kui see kordub, siis võivad nad saada vanglakaristuse.

Skeptikute arvates on kahtlane, kas sotsiaalmeedias nüüd levivale üleskutsele vastanud 200 000 inimest ikka julgevad septembris Ala 51 rünnata.