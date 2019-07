VIDEO Ameeriklanna: miljonär Jeffrey Epstein vägistas mu, kui olin 15-aastane

Nüüd astus esile 32-aastane Jennifer Araoz, kelle sõnul oli ta 15-aastane, kui Epstein ta New Yorgis oma luksuselamus vägistas, teatab cnn.com.

Jeffrey Epsteini maja New Yorgis, kus Jennifer Araozi sõnul ta vägistati FOTO: Nancy Kaszerman / ZUMAPRESS.com/Scanpix

Araoz oli 14-aastane, kui ta sattus Epsteini võrgustikku, tehes Epsteinile ja ta sõpradele erootilist massaaži, mis lõpuks kujunes vägistamiseks.

«See mees teadis täpselt, mida ta teeb. Ta nautis minu vägistamist,» teatas naine nüüd.

Araozi juhtum algas 2001, kui ta kohtus oma kooli Talent Unlimited juures, mis asub New Yorgis Upper East Side’is, 20. eluaastates naisega, kes tundis ta vastu huvi ja küsis, kelleks ta tahab saada.

«Mul oli siis teismeliseea kriis ja see naine tunnetas selle kohe ära. Arvatavalt sellepärast ta mind välja valis,» arvas Aroz.

Üsna pea viis naine teismelise Epsteini elukohta, mis asub New Yorgis East 71 Streetil. Tüdruk arvas, et ta tõesti viiakse kokku mõne Hollywoodi või Broadway esindajaga ning ta sõnas Epsteinile, et tahab saada näitlejannaks. Araoz mainis ka seda, et ta isa suri aidsi, kui ta oli 12-aastane.

Epstein oli tüdrukule öelnud, et tema võib olla talle isa eest ning et ta on leidnud õige abistaja.

Araozi sõnul viis mees mõned päevad hiljem ta oma maja massaažituppa. Mees oli tüdrukule öelnud, et see ruum on tema lemmik.

Araozi teatel õpetati teda selles majas tegema Epsteinile ja ta sõpradele massaaži ning ta pidi olema vaid aluspesus.

Pärast massaaži Epstein masturbeeris ja tüdruk pidi seda pealt vaatama. Mees jättis alaealisele ta «töö» eest 300 dollarit.

2002. aastal käskis mees massaaži ajal võtta tüdrukul end alasti, kuna ta soovis saada «uut kogemust».

New Yorgi osariigi kriminaalõiguse ameti foto Jeffery Epsteinist FOTO: Handout . / REUTERS/Scanpix

«Ta ütles mulle, et ma roniksin talle selga. Ma ei julgenud vastu hakata ja üsna pea leidsin ma end suure mehe alt. Ta vägistas mind mõnuga. Ma üritasin vastu hakata, kuid ei suutnud,» teatas Araoz.

Teismeline põgenes pärast juhtunut Epsteini majast ega läinud enam kunagi sinna tagasi.

Araozi sõnul oli vägistamiskogemus nii šokeeriv, et ta ei suutnud enam õppida ja langes koolist välja. Teda tabasid paanika- ja depressioonihood.

Jennifer Araoz FOTO: twitter.com

«Olin hakanud ennast vihkama. Korrutasin endale pidevalt, et kuidas ma sain nii rumal olla. Lõpuks rahunesin, üritasin juhtunu unustada ja eluga edasi minna,» jätkas ameeriklanna.

Kui talt küsiti, et miks ta vägistamise kohta politseisse avaldust ei teinud, selgitas Araoz, et ta kartis Epsteini ja tema vägivaldsust.

«Arvasin, et jään juhtunus ise süüdi. Kartsin, et see jõukas mees võib mulle halba teha või isegi tappa, kui ma suud paotan. Sain aru, et tal on väga palju mõjuvõimsaid sõpru ja mina olen üksinda. Sõna sõna vastu olukorras oleks mina kaotajaks jäänud,» selgitas naine.

Epstein ega tema advokaadid ei ole Araozi vägistamisväidet kommenteerinud.

Uurimine on näidanud, et 66-aastane Epstein kasutas tüdrukuid seksuaalselt ära ja kupeldas neid 2001–2006 New Yorgis ja Floridas.

Mees tabati ja anti kohtu alla, kuid ta jõudis 2008 prokuröridega kokkuleppele ja sai väga kerge karistuse, mille kohaselt oli ta 6 päeval oma kodus ja kontoris ning vaid ühel päeval avavanglas. Nii kestis see 15 kuud ja siis oli ta vaba.

Araoz loodab, et nüüd määrab kohus Epsteinile maksimumkaristuse, mis kupeldamise ja vägistamise eest on 45 aastat.

«Ta tuleks sulgeda jäädavalt trellide taha, et keegi enam ei kannataks,» arvas Araoz.