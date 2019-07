Video: mees hüppas Niagara joast alla ja jäi ellu, jõudes USAst Kanadasse

USA meedia andmetelon see neljas juhtum, milles Horseshoe Fallsist ilma mingi kaitseta alla hüpanu on ellu jäänud.

«Mida see mees küll mõtles? Igatahes peab ta tänama õnne, et ellu jäi. Tundub, et jumal ei tahtnud teda veel enda juurde,» sõnas Kanadas Ontarios Niagara jõe piirkonnas elav Andy Essor.

See laps oli esimene, kes joast alla kukkudes ellu jäi ilma, et teda oleks kaitsnud näiteks vaat või midagi sarnast.

Niagara juga on populaarne nii uljaspeade kui enesetapjate seas. Varasemal ajal on proovitud joast alla sõita tünniga ja mitte kõik need katsed ei lõppenud õnnelikult. Üsna palju on neid, kes ei ole arvestanud võimsa veevooga ja on uppunud.