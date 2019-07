Metallica kontsert paneb Tartu linna proovile

«Tartu on tuntud oma suurte spordiürituste poolest ja see kogemus on Tartus ju väga pikk olemas. Nii maratoni üritused kui ka sel nädalal toimuv Lõuna-Eesti ralli ei ole mitte vähem rahvarohked, lihtsalt nad ei kogune ühte punkti kokku. Ma arvan, et kui see võimekus on olemas Tallinnal, siis on see võimekus olemas Tartul, lihtsalt seekord on esimene kord,» arutles Pohhomov «Aktuaalses kaameras».