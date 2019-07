River Island müüs eestlastele pusasid ja pluuse, mis võivad kandjat mürgitada

River Island avastas, et viis nende toodet sisaldavad rohkem pliid ja kaadmiumi, kui Euroopa Liidu ohutusnõuded ette näevad, vahendab Wales Online. Kuigi ohtlike kemikaalide sisaldus on sellegipoolest väike, kutsuti tooted tagasi.

«Me ostsime need tooted tarnijatelt, kes esitasid sertifikaadid näitamaks, et kemikaalide sisaldus on nõuete piires. Me töötame nende tarnijatega, et välja selgitada, kuidas see juhtus,» teatas rõivabränd.

Kaadmium on metall, mida leidub näiteks akudes ja sigaretisuitsus, ning on kahjulik neerudele, kopsudele ja luudele. Juba väike hulk kaadmiumi suurendab luuhõrenemise riski.

Pliiga kokku puutudes võib tekkida aneemia, väsimus ja mälunõrkus, samuti võivad suuremad kogused teha tõsist kahju neerudele ja tekitada ajukahjustusi. Pideva kokkupuute korral võib mürgistus alata kergetest psüühikamuutustest ja lõppeda surmaga.

Nii plii kui kaadmium on kantserogeensed ehk tekitavad vähki.

River Island soovitas klientidel toodete kandmise silmapilkselt lõpetada, neid lastest eemal hoida ja poodi tagastada. Mürgised tooted läksid müüki mullu ning praeguseks on need loomulikult lettidelt ära korjatud.

Ohtlikke tooteid on müüdud ka Eestis

River Islandi brändijuhi Jana Adamsonsi sõnul mõjutab tagasikutsumine vähesel määral ka eestlasi. «Viiest nimetatud tootest on Eestis müügil olnud kaks toodet, mille detailid võivad olla tervisele ohuks, kui neid suhu panna või alla neelata. Need tooted olid müügil aastal 2018 ja kokku oleme neid müünud 22 tükki,» ütles Adamsons.

River Islandi poodides on üleval ka teated, et tooteid oodatakse tagasi. «Klientidel on võimalik need tooted Viru ja Ülemiste keskuse River Islandis välja vahetada. Vabandame tekkinud olukorra pärast,» lisas brändijuht.

Need Eestis müüdud River Islandi tooted võivad kandja tervist ohustada. FOTO: Kuvatõmmis/River Island

River Island on üle 30 aastase ajalooga suurim Suurbritannia moebränd, mis disainib aastas tuhandeid erinevaid mudeleid. Kvaliteet ja kliendi rahulolu on River Islandi jaoks oluline, mistõttu on bränd võtnud kasutusele kõikvõimalikud vahendid, et taolisi juhtumeid tulevikus vältida.