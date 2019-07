Kahe teismelise elu toitumishäiretega: häbi, väärtusetus ja saladused

Anoreksia on raske haigus, mis on just teismeliste seas levinud. FOTO: Caters News Agency / Scanpix

«Selline tugev väljalöömine on siis, kui midagi muutub mu elurutiinis, mida olin kavandanud. Kas lõunasöök, mida plaanisin, jääb ära; riided, mida plaanisin kanda, on pesemata; kehataju on äärmiselt tugev; toit on vastumeelne, vastik,» tõi ta näiteid.

Maarja elus lööb see siis välja, kui ta näeb midagi maitsvat, kuid ebatervislikku.

«Enamasti võib seda juhtuda üle päeva,» ütles ta.

Kõige raskemad perioodid on Eliisi elus need, kus ta tunneb end äärmiselt tülgastavana. Siis on tal äärmiselt raske leida motivatsiooni, et sõpradega kokku saada. Pidevalt toimub sisemine võitlus iseendaga.

«Kui mul diagnoositi anoreksia, valati mulle justkui pangetäis külma vett kaela. Ma ärkasin üles ning sain aru, mida ma tahan elult – ellu jääda, teisi aidata ning keskenduda täielikult õppimisele,» sõnas Eliis.

«Äärmiselt tundlik olen peenikeste inimeste suhtes – vaatan nende keha ja tunnen kadedust ning peas hammasrattad hakkavad nii liikuma, kuidas siis iseenda kaalu langetada, et saada selle inimese keha,» tunneb anoreksiat põdev Eliis kadedust.

Maarja on aga uuesti kaalus juurde võtnud, seetõttu on suurenenud ka rahulolematus oma kehaga. «Ka vaimselt on see kurnav, kogu aeg on allaandmise tunne ja tunnen end nõrgana, et ei suuda lõpetada,» kurdab ta.

Eliisile pandi anoreksia diagnooas 2016. aastal. Ta käis kaks aastat haiglaravil ning nüüd käib teatud aja tagant toitumisõe juures kaalumas, vestlemas, vereanalüüse andmas ning ka psühhiaatri juures.

Maarja ei ole sellele ravi otsinud, kuna on alati arvanud, et saab sellega ise hakkama. «See on ju «kõigest» enesedistsipliin,» ütleb ta ironiseerides.

Liigsöömist tekitab stress ja muud välised faktorid. FOTO: / Caters News Agency

Anoreksiaga igapäevaselt elades peab Eliis endale pidevalt meelde tuletama, miks ta peab sööma. «Mul on äärmiselt toetavad sugulased, kes aitavad mind, kui tunnen, et on raske päev. Vahetvahel astun vastu oma haigusele ning söön midagi sellist, mida ma ei julgeks,» ütles ta.

Maarja jaoks olukord nii roosiline pole. «Igat hommikut alustan hästi, uus hommik, uus mina. Õhtul aga on jälle olukord teine ja halb enesetunne. Iga kord ikka ja jälle lubades, et see oli viimane kord,» ütleb ta.

Eliis rääkis oma haigusest esimest korda 2016. aasta arstivisiidi ajal, samas, kui Maarja ei ole julgenud sellest kellelegi rääkida. «Aga eks pereliikmed ikka aimavad. See pole normaalne, et ühte makku nii palju mahub. Nad ju näevad, et see pole tervislik, aga siiski pole nad sellele tähelepanu juhtinud,» ütles Maarja.

Eliis, kes on tugevalt alakaaluline, tunneb end toitumishäire tõttu paksu, ülekaalulise, väärtusetu, inetu ja mõttetuna.

Maarja tunneb liigsöömise pärast häbi. Sellepärast oleme tema palvel tema nime selles loos ka muutnud. «Tunnen häbi, et ei suuda enda tunnete ja käitumisega hakkama saada. Tunnen häbi, sest olen omal käel alla võtnud natukene üle 30 kg ja nüüd n-ö hakkan end jälle seaks sööma,» ütles ta pettunult.