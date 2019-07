Noormees jooksis põlevasse majja, et päästa oma õetütre elu

Washingtoni osariigist pärit 20-aastane Derrick Byrd rääkis meediaga haiglavoodis. Tema keha ja nägu katsid sidemed, kuna tal ravitakse kolmanda astme põletusi. Aga vaatamata tugevatele põletustele sõnas noor onu, et ta teeks kõike uuesti ja päästaks oma õe Kayla kaheksa-aastase tütre Mercedese, vahendas The Sun .

Derrick sõnas Harborviewi meditsiinikeskuse haigavoodist rääkides, et tal ei ole mingeid kahetsusi Mercedese päästmise osas: «Vaatamata sellele, et ma sain põletada, ma ei hooli sellest. Ma eelistasin tema asemel ise põletada saada. Ta on noor. Tal on veel pikk elu ees. Ta on hea laps.»