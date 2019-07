Video: suur lotovõit tegi saksa paari elust farsi

Hans-Joachim ja Petra Bubert andsid kaks miljonit marka sugulastele ja sõpradele, hiljem selgus, et see oli vale samm, tekitades vaid paksu verd ja suurt kadedust.

Lisaks kalastustarvetele on seal müügil ka Hans-Joachimi plaate, Petra disainitud rõivaid ja kaks raamatut, mille pere on oma raha eest välja andnud.

Raamatutest teine «Mit dem Geld kamen die Tränen» (Raha tõi pisarad) käsitleb nende suurt lotovõitu ning sellega kaasnenud peretülisid, valu ja pisaraid. Esimene on aga lasteraamat, mille kirjutas Petra Bubert ja selle peategelane on nende farmis elav eesel Joschi. Kumbki raamat ei osutunud populaarseks.

Lasteraamatuga kaasnes skandaal, kuna üks pettur sõlmis nendega raamatu väljaandmise lepingu, kuid tegelikult oli see raha väljapetmine. Kui Bubertid sellest aru said, üritasid nad lepingut tühistada, kuid see ei õnnestunud. Nad läksid nad selle mehe vastu kohtusse ja said võidu, kuid see võit tuli raskelt, sest nad pidid kohtukuludeks, mis oli kuuekohaline summa, müüma oma suvila.