Nüüd on teada: selgus noorelt lahkunud Disney staari surma põhjus

Noormehe perekonna esindaja sõnas, et Cameroni surm saabus pikaajalise haiguse tagajärjel tekkinud rabanduse tulemusena ning avaldas, et noormees põdes epilepsiat ehk langetõve, vahendab ABC News.

«Me püüame kuidagi sel äärmiselt südantlõhestaval ajal hakkama saada ja palume jätkuvalt, et te austaksite me privaatsust, et meie perekond ja kõik need, kes teda tundsid ja armastasid, saaksid leinata ning korraldada matuseid, mis juba iseenesest on meie jaoks tõeline piin,» lisas esindaja.