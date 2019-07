Pildid ja video: Angelina Jolie oli Pariisis uue reklaami võtetel

Jolie on alates 2017. aastast luksuskosmeetikafirma Guerlain reklaamnägu. Nüüd tegi see firma Pariisis oma uut parfüümivideot, kus näeb taas Jolied.

«Guerlain’il on olemas kõik – ilu, kvaliteet ja pikk ajalugu. See on firma, mille tooteid saab usaldada. Tegemist on maailma ühe vanema kosmeetikafirmaga. Prantsusmaa on paik, kus ma end alati koduselt ja hästi olen tundnud,» sõnas Jolie väljaandele Marie Claire antud intervjuus.