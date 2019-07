Pikselöök tekitas mehe kehale ristikujulise märgi

Soome golfiliidu tegevjuht Juha Korhonen kommenteeris, et golfiharrastajatele on antud täpsed instruktsioonid, kuidas ohtliku ilma korral toimida.

Äikese korral tuleb golfiväljakult kiiresti lahkuda ja minna hoonesse. Golfikepp ja -käru on head elektrijuhid, mille tõttu need tuleks jätta väljakule.

«Teadsin, et äikese ajal on golfiväljak ohtlik paik. Mind tabanud pikselöök tuli nagu eikuskilt ja ma ei saanud end kaitsta. See juhtum ehmatas mind, kuid asjal on ka hea pool. Sain kogemuse, et äike on ettearvamatu ja tuleb olla ettevaatlik,» teatas noor soomlane.