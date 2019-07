Kunagi pole liiga hilja: 100-aastane mees ja 102-aastane naine abiellusid

John on Teise maailmasõja veteran, kes tähistas hiljuti oma 100. sünnipäeva ning Phyllis saab 8. augustil 103-aastaseks.

Pikaealisus on Phyllisel geenides, ka tema ema elas 106-aastaseks.

CNN kirjutab, et paarike käis mõne aja eest kohtumajas, et saada abiellumisluba, ent said seal hoopis teada, et võivad abielu registreerida seal koheselt.

«See polnud meie plaan, aga me läksime sinna ja nad ütlesid, et me saame sealsamas abielluda. Seepeale ütlesin ma: «Hästi, teeme selle siis ära»,» selgitas 100-aastane John.

John ja Phyllis olid ligi aasta aega koos enne, kui nad abielluda otsustasid.

«Tõsiasi on see, et me armusime. Ma tean, et te võite mõelda, et see on meievanuste puhul ebatõenäoline, aga me oleme tõepoolest üksteisesse armunud,» sõnas Phyllis.

Nii John kui Phyllis on mõlemad minevikus kaks abikaasat kaotanud, seega on nad õnnelikud, et on armastuse leidnud ka kolmandat korda.

Nad veedavad oma päevad koos, naudivad ühiseid söögikordi, istuvad päikese käes ning vihisevad üheskoos invarolleritega mööda vanadekodu, kuid annavad siiski üksteisele ka ruumi.

«Me teeme nii, et jätame mõlemad oma korterid alles. Tema on ülakorrusel ja mina olen allkorrusel,» selgitas Phyllis Cook nende elukorraldust.